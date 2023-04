Lula recebido por Marcelo em dia de agenda cheia

Luiz Inácio Lula da Silva iniciou este sábado (22.04) a visita de cinco dias a Portugal. O Presidente da República Federativa do Brasil, que se faz acompanhar da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, cumpre um intenso programa que começou esta manhã na Praça do Império no Mosteiro dos Jerónimos, onde, depois das honras militares protocolares sempre na companhia do seu anfitrião Marcelo Rebelo de Sousa, depositou uma coroa de flores no túmulo do poeta Luís de Camões.

No outro lado do jardim da praça, rodeada de forte aparato policial, um grupo de brasileiros residentes em Portugal expressava o seu apoio a Lula da Silva.

Visita de Lula da Silva aguardada por cidadãos em Lisboa Foto: João Carlos/DW

De longe da vasta comitiva presidencial, os imigrantes gritavam: "Lula, guerreiro do povo brasileiro"; "Benvindo Presidente Lula", numa manifestação eufórica que simboliza o merecido acolhimento do chefe de Estado do Brasil em Portugal.

Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa reuniram-se, de seguida, no Palácio de Belém, por volta das 11h30 (hora de Lisboa), a anteceder uma expectante conferência de imprensa e a XIII Cimeira Luso-Brasileira, com o primeiro-ministro português, António Costa, no Centro Cultural de Belém.

(Notícia em atualização)