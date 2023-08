Lula da Silva em Angola: Cooperação económica em foco

O presidente do Brasil, Luís Inácio "Lula da Silva", chegou neste quinta-feira (24.08), para uma visita de Estado a Angola. Durante a sua estadia, está prevista a reativação de um fórum de comércio entre os dois países e a assinatura de acordos de cooperação nos setores da agricultura, turismo e transporte. Para hoje, está previsto uma participação com um discurso” na Assembleia Nacional de Angola.

No ano de 2022, o volume de negócios entre Brasil e Angola atingiu a cifra de cerca de 700 milhões de dólares americanos. Este valor, contudo, se apresenta consideravelmente inferior aos 2,371 mil milhões de dólares reportados em 2014, de acordo com dados fornecidos pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX).

Empresa brasileira de agronegócio em Angola. Foto: José Adalberto/DW

Especialistas ressaltam a necessidade de concentração em setores-chave para a cooperação entre Angola e Brasil. A indústria petrolífera e a agroindústria emergem como prioridades na parceria bilateral.

Jorge Viana, presidente da APEX, sublinha a relevância de o Brasil não se eximir do mercado africano, particularmente em Angola. O responsável considera a estratégia do presidente Lula de intensificar os investimentos no continente como crucial para a economia brasileira.

Segundo Viana, "o Brasil não pode descurar a África. A relação com Angola se distingue de muitos outros países africanos. A decisão do Presidente Lula visa retomar investimentos na África, assim como já fizemos em Angola."

O economista Nataniel Fernandes sugere que Angola priorize os setores de tecnologia petrolífera e agroindústria, nos quais o Brasil detém notável experiência.

Avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy - Uma das vias de Luanda construída pela empresa brasileira ODEBRETCH. Foto: José Adalberto/DW

"Nós temos muito para aprender com o Brasil, especialmente no setor do petróleo, onde o Brasil possui tecnologia para realizar uma exploração de maneira competitiva. Outro setor bastante importante é o da agroindústria, no qual o Brasil está na liderança mundial, e teríamos muito a aprender com o Brasil."

Dentro da agenda do presidente Lula, figura uma reunião privada agendada com o presidente angolano, João Lourenço. Além disso, o líder brasileiro fará um discurso na Assembleia Nacional de Angola nesta sexta-feira (25.08) e encerrará um seminário conjunto com empresários das duas nações. A interação intensa entre os líderes e a programação robusta refletem a importância e o potencial transformador dessa visita bilateral.