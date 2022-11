Luciano Nagel (Porto Alegre)

É formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e pós-graduado em Logística e Mobilização Nacional pela Escola Superior de Guerra (ESG) no Rio de Janeiro. Em 2009, foi bolseito da Heinz Kühn Stiftung, entidade do Estado da Renânia do Norte-Vestefália, na Alemanha, e fez estágio na redação da DW Brasil, em Bona.

Luciano Nagel trabalhou em alguns dos principais órgãos de comunicação do Brasil como O Estadão, Folha de SP, UOL, Rádios CBN-Rio, Bandeirantes e Guaíba. Entre as principais coberturas na sua carreira destacam-se: os Jogos Olímpicos Rio 2016, Eleições Presidenciais no Brasil (2006-2010-2014-2018), Copa do Mundo (2014), epidemia de chagas na Bolívia (2012), epidemia de cólera e eleições presidenciais no Haiti (2010), resgate dos 33 mineiros e terramoto de 8.8 no Chile (2010).

Os mais de seis mil quilómetros percorridos de Uruguaiana (RS) a Belém (PA), para acompanhar as dificuldades dos camionistas nas estradas do Brasil, deram ao repórter Luciano Nagel o título de Premiado Jornalista Brasileiro de 2015 – Região Sul. Com a reportagem "Na boleia do caminhão, aos confins do Brasil", divulgada na época pela Rádio Bandeirantes, venceu três importantes prémios, todos com temática ligada ao transporte – ABCR e CNT, na categoria radiojornalismo, e o Grande Prêmio Setcergs de Jornalismo. Além disso, o jornalista venceu outros dois prémios: Direitos Humanos de Jornalismo – OAB/RS.