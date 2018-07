Luanda: Sindicato acusa Governo de travar protesto de trabalhadores da ENP

A maior ponte suspensa de África liga Maputo a Katembe

Ponte que desagua do lado da Katembe

Uma obra de grande engenharia que custou aos cofres do estado cerca de 600 milhões de euros. Vê-se na imagem as curvas as subidas e as descidas que dão outra beleza a esta mega estrutura.

Autoria: Romeu da Silva (Maputo)