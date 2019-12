Liverpool é campeão do mundo!

O Liverpool é o novo campeão do mundo de clubes. Os "reds" bateram os brasileiros do Flamengo, por 1-0, com um golo de Roberto Firmino, no prolongamento. É apenas a 2ª vez que uma equipa inglesa vence o mundial de clubes organizado pela FIFA.

Duas equipas que prometiam futebol espetáculo na grande final para coroar a melhor equipa do mundo, apenas pecaram na hora da finalização. Na primeira parte, Liverpool e Flamengo não enquadraram um remate com a baliza adversária. Na 2ª parte, a derradeira oportunidade surgiu dos pés de Roberto Firmino,

Depois de várias oportunidades de golo desperdiçadas pelo Liverpool durante os 90 minutos, aos nove minutos da primeira parte do prolongamento, Roberto Firmino fintou Diego Alves e fez o único golo da partida. Logo no primeiro minuto da segunda parte, Firmino puxou de um "cabrito" a Rodrigo Caio, e na cara de Diego Alves, não conseguiu bater o guarda-redes do Flamengo, rematando a bola ao poste, que acabou por percorrer a linha de golo e sair pelo outro lado.

Já em cima do minuto 90, Sadio Mané ia isolado e foi derrubado por Rafinha. De imediato, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade. Depois, foi consultar as imagens do videoárbitro e anulou a decisão marcando falta fora da área.

No prolongamento, o Liverpool apresentou-se mais "fresco" e aos 99 minutos, Roberto Firmino, num lance individual de fino retoque, fez o 1-0 e deu o título mundial ao Liverpool. O avançado dos "reds" voltou a fazer uma maldade a Caio e Diego Alves, e de caminho aberto para a baliza, deu um desgosto a todos os adeptos brasileiros do Flamengo.

38 anos depois, o Liverpool vingou a derrota por 3-0 e é a melhor equipa do mundo.