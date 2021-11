Linhas Aéreas Moçambicanas (LAM)

As Linhas Aéreas de Moçambique, empresa conhecida pela sigla LAM, é uma companhia aérea com sede na cidade de Maputo, em Moçambique.

A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique foi criada em maio de 1980, com a missão de transportar por via aérea passageiros, carga e correio no serviço doméstico, regional e intercontinental, com carácter regular e não regular. A LAM sucedeu à DETA - Direção de Exploração do Transporte Aéreo -, uma companhia criada em 1936, durante a época colonial, pelo governo português. A LAM esteve diversas vezes proibida de viajar para a Europa por não cumprir os requisitos de segurança da Comissão Europeia.