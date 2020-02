Liga Europa: Equipas alemãs com adversários equilibrados

O Bayer Leverkusen, que eliminou o FC Porto da Liga Europa, vai a Glasgow defrontar o Rangers, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

O Glasgow Rangers, equipa orientado por Steven Gerrard, antigo internacional inglês e lenda do Liverpool, eliminou o SC Braga da Liga Europa. Curiosamente, Leverkusen e Glasgow são equipas que deixaram pelo caminho as duas equipas portuguesas do norte do país - Porto e Braga, respectivamente.

Leverkusen é o quinto classificado da Bundesliga com 43 pontos, 40 golos marcados e 29 sofridos. A equipa de Peter Bosz decepcionou na Liga dos Campeões, mas mostrou a garra e determinação nas duas mãos da Liga Europa diante do FC de Porto.

Leverkusen bem lançando na Liga Europa

O Wolfsburgo, carrasco do Malmö, recebe na Alemanha o Shakhtar Donetsk, que limpou o Benfica da ficha europeia. Os Lobos estão em sétimo lugar na liga alemã.

Enquanto isso, o Eintracht Frankfurt olhou para o sorteio de Nyon com sentimentos mistos, pois só joga nesta sexta-feira contra Salzburgo, numa partida atrasada. Se Eintracht passar, vai encarar nos oitavos finais a Basileia, da Suíça. Refira-se que na época passada a equipa de Frankfurt alcançou as meias finais, pelo que os adeptos esperam superar esse feito este ano.

Numa fase na qual já não estarão equipas portuguesas, destaque para o duelo entre Olympiakos e Wolverhampton - que contam nos seus respetivos comandos técnicos Pedro Martins e Nuno Espírito Santo.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa estão marcados para 12 e 19 de maço próximo.

Sorteio completo:

Istambul Basaksehir-Copenhaga

Olympiakos-Wolverhampton

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk

Inter Milão-Getafe

Sevilha-Roma

Eintracht Frankfurt ou Salzburgo-Basileia

LASK Linz-Manchester United