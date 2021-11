Dinamo Kiev 1-2 Bayern Munique

Apesar de já estar apurado e com o 1º lugar no bolso, o Bayern Munique não tira o pé do acelerador, nem mesmo na neve. E claro, mais um golo de Robert Lewandowski (foto). O melhor jogador do mundo, num momento de cortar a respiração, sacou de uma "bicicleta" e fez um golaço em Kiev. Coman aumentou para 0-2 ainda na primeira parte. O melhor que o Kiev fez foi reduzir por Garmash aos 70 minutos.