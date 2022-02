Liga dos Campeões | "Super" Benfica fez peito ao Ajax e 2-2 sabe a pouco

Terminou o último dia da primeira mao da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Lisboa, o Ajax foi ao Estádio da Luz empatar 2-2. Na vizinha Espanha, também na capital, o Atlético de Madrid recebeu e empatou com o Manchester United (1-1).

Benfica 2-2 Ajax

Foi um grande jogo de futebol, digno de duas equipas que entraram em campo sem receios e com tudo no ataque. Duas partes muito distintas. No primeiro tempo, o Ajax foi muito superior ao Benfica, quer a nível individual, como coletivo. Aos 18 minutos, Tadic fez o 0-1. Mas em menos de dez minutos, o Benfica empatou, com Haller a fazer um autogolo à boca da baliza. O Benfica tentou tirar proveito de uma possível perda de confianca do Ajax, mas isso nao aconteceu. E tres minutos depois, aos 29, Haller acertou na baliza certa e voltou a colocar o Ajax em vantagem.

Ainda na primeira parte, o Ajax podia ter ido para o intervalo com uma vantagem larga no marcador, mas Vlachodimos mostrou estar ao nível - novamente - de ser o guarda-redes do Benfica.

No segundo tempo, o Benfica foi para cima do Ajax. Darwin Nunez, o melhor jogador do Benfica - de longe - nao teve a sorte de Yaremchuk aos 72 minutos. Ramos fez um grande remate de fora de área, grande defesa de Pasveer, a bola sobrou na pequena área e Yaremchuk, que tinha entrado para o lugar de Everton "Cebolinha", só teve de empurrar para a baliza.