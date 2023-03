Liga dos Campeões: Sorteio dos quartos de final

Realizou-se esta sexta-feira (17.03) o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Nyon, na Suíça. A Alemanha e Portugal contam cada um com um representante (Bayern Munique e Sport Lisboa e Benfica. O país com mais clubes presentes é Itália, com três equipas nesta fase (AC MIlan, Inter Milão e Nápoli).

Confira o sorteio na íntegra:

Real Madrid vs. Chelsea

Inter Milão vs. Sport Lisboa e Benfica

Manchester City vs. Bayern Munique

AC Milan vs. Nápoli

No emparelhamento das meias-finais:

Vencedor do Real Madrid vs. Chelsea / Manchester City vs. Bayern Munique

Vencedor do AC MIlan vs. Nápoli / Inter Milão vs. Sport Lisboa e Benfica