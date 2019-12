Liga dos Campeões: Sorteio dos oitavos promete autênticas finais

Liga dos Campeões: Os apurados para os oitavos de final

Inter Milão 1-2 Barcelona

Vitória espanhola com sotaque português. Ansu Fati, a maior promessa do futebol guineense, fez o golo da vitória. Antes disso, Perez, aos 23 minutos, fez o 0-1 para o Barcelona. Um minuto antes do intervalo, Lukaku empatou a partida. O Inter precisava de vencer para tentar chegar aos oitavos de final, mas o segundo golo foi do Barcelona, com Fati a marcar aos 86 minutos. Inter fica em terceiro.