Internacional

Liga dos Campeões: Sorteio dos oitavos de final

O sorteio desta segunda-feira (17.12) ditou três duelos entre ingleses e alemães e um escaldante Manchester United vs. Paris Saint-Germain. FC Porto vai medir forças com o AS Roma.

A final da Liga dos Campeões 2018/19 será jogada a 1 de junho, no Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid.