Liga dos Campeões: Ronaldo vs. Messi na fase de grupos

Bem-vindo à Liga dos Campeões 2020/21

Chelsea

Para já, o principal cliente do mercado de verão do futebol europeu. Havertz, Werner, Chilwell e Ziyech foram as principais contratações para esta temporada do Chelsea. Mais de 200 milhões de euros gastos e a fatura poderá cair em Frank Lampard se não fizer render o "produto". No ano passado, 4º lugar na Premier League e oitavos de final da Liga dos Campeões, onde foram eliminados pelo Bayern.