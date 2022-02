Liga dos Campeões: RB Salzburg "empata" Bayern Munique

Coman, depois de inúmeras tentativas, conseguiu ultrapassar o muro do RB Salzburgo perto do fim do jogo, para evitar a derrota.

"Não foi suficiente na primeira metade. O Salzburgo surgiu com contra-ataques perigosos. Controlamo-lo melhor no segundo tempo", disse o médio do Bayern, Joshua Kimmich.

Kingsley Coman fez o 1-1

O Salzburgo jogou pela primeira vez na fase eliminatória da Liga dos Campeões para e a equipa da casa não mostrou sinais de medo contra os hexacampeões europeus. Adamu, que entrou para o lugar do lesionado, Noah Okafor, elodiu Niklas Sule e enrolou uma tacada dentro do poste direito depois de uma longa bola de Mohamed Camara.

Adeyemi, alegadamente um alvo de transferência para a Bundesliga, quer do Bayern Munique, quer do rival, Borussia Dortmund, passou por Lucas Hernandez antes do americano e foi uma dor de cabeça constante para a defesa do Bayern Munique.

"No final, sabe a derrota. Mas 1-1 é algo que nos deve deixar orgulhosos e estamos prontos para o próximo jogo'', disse o craque alemão de 20 anos.

Sven Ulreich, na baliza do Bayern devido à lesão de Manuel Neuer, esteve a bom nível e não complicou na hora de decidir. O Bayern empurrou com força após o intervalo, fixando os jogadores da casa

e restringindo as suas oportunidades de contra-atacar. Coman obrigou uma boa defesa de Philipp Kohn aos 73 minutos e aos 90, empatou o jogo. O Bayern Munique recebe o Salzburgo para o segundo jogo, a 8 de março.

Inter Milão 0-2 Liverpool

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool

O Liverpool colocou um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 2-0 na Inter de Milão, depois de um confronto difícil no San Siro.

Os golos de Roberto Firmino e Mohamed Salah no último quarto de hora deram ao Liverpool uma vantagem de liderança para a 2ª mão em Anfield, dentro de três semanas.

O resultado foi duro para o campeão italiano Inter, que dominou o jogo na primeira parte. No entanto, não conseguiram encontrar o seu caminho para o golo e foram castigados tardiamente por uma equipa dos "reds", que somou a sétima vitória consecutiva na Liga dos Campeões.

"Lugar difícil para jogar, uma equipa muito boa, difícil de quebrar e eu realmente gostei do ambiente e da multidão. Um bom resultado para levar para Anfield", disse Van Dijk.

"Penso que foi uma boa partida e devemos estar orgulhosos da forma como jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Durante 65-70 minutos merecemos ganhar", disse o treinador do Inter, Simone Inzaghi.



10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Ronaldo Nazário O "fenómeno" foi eleito o melhor jogador do mundo por três vezes e, além disso, tem dois Mundiais de futebol no museu privado. Porém, a "Champions League" é uma glória que não conseguiu alcançar. O melhor que consegiu foi na temporada 2002/2003 com o Real Madrid e foi eliminado pela Juventus na meia-final.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Diego Armando Maradona "El D10s" é mais uma lenda que não levantou a "orelhuda". Foi campeão do mundo pela Argentina em 1986. Em 1988/9, pelo Napoli, ganhou a antiga Taça UEFA, clube onde foi imortalizado pelos adeptos.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Lothar Matthäus Símbolo de uma geração vitoriosa com a seleção alemã, Matthäus teve uma grande carreira, marcada pelas passagens no Inter Milão e Bayern Munique, onde conquistou sete Bundesliga. Foi bicampeão da antiga Taça UEFA ,e pela seleção alemã, foi campeão da Europa (1980) e do Mundo (1990), ano em que ganhou a Ballon d´Or.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Gianluigi Buffon Considerado por muitos como o maior goleiro da história do futebol, Buffon, aos 43 anos, segue em atividade. Conquistou a Copa do Mundo em 2006 com a Itália, diversos títulos nacionais, mas a Champions League é um sonho que ainda não foi realizado por Gigi. A lenda ficou no quase por rês vezes, quando perdeu as finais para o Milan, em 2003, para o Barcelona, em 2015, e para o Real Madrid, em 2017.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Zlatan Ibrahimović Ibrahimović já conquistou dez campeonatos nacionais em três países diferentes. Foi campeão do mundo de clubes pelo Barcelona (2010) e ganhou a Liga Europa pelo Manchester United (2016). Na Liga dos Campeões, não tem grande curriculum a nível individual.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Pavel Nedvěd Com a Juventus, o antigo médio foi vice-campeão da "Champions" na temporada 2002/2003, ao perder para o AC Milan, numa final 100% italiana. Nedvěd é uma referência da Juventus e um ícone do futebol checo, sendo até o primeiro e até agora único jogador da República Checa a conquistar a Ballon d´Or (2003).

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Romário Melhor do mundo em 1994 e campeão do Mundial no mesmo ano, Romário é um dos melhores avançados da história do futebol mundial. Em jogos oficiais, o "baixinho" marcou 747 golos na carreira, onde brilhou no PSV e no Barcelona. Ao serviço dos "blaugrana", chegou à final da Liga dos Campeões em 1994, mas perdeu para o AC Milan (0-4).

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Dennis Bergkamp O holandês espalhou classe dentro dos campos durante toda sua carreira, mas pendurou as chuteiras sem conquistar o maior troféu a nível de clubes. Pelo Arsenal, chegou à final da Liga dos Campeões em 2006, jogo que perdeu para o Barcelona no prolongamento (1-2).

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Fabio Cannavaro Cannavaro foi um dos protagonistas do futebol mundial em 2006, ano em que conquista o Mundial de futebol pela Itália e ganhou a Ballon d´Or. Já na "Champions", não conseguiu alcançar o mesmo sucesso. Pela Juventus, chegou à meia-final na temporada 2002/2003, mas perdeu para o rival AC Milan.

10 lendas que nunca ganharam a Liga dos Campeões Francesco Totti Totti conquistou o amor dos adeptos da Roma e o posto de maior ídolo da história do clube, onde atuou por toda sua carreira. Recebeu inúmeros convites para trocar de equipa e, provavelmente, subir uns degraus na carreira, mas jogou 25 anos pelo AS Roma. Pela Itália, foi campeão do Mundo em 2006. Autoria: António Deus