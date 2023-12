Liga dos Campeões: RB Leipzig na rota do Real Madrid

com agências

Conforme ditou o sorteio realizado esta segunda-feira (18.12), em Nyon, na Suíça, quis , o destino que as equipas alemãs do Bayern de Munique, Dortmund e RB Leipzig encontrem na fase do mata-mata Lazio, PSV e Real Madrid, respetivamente.

Nesta fase, teoricamente o RB, semi-finalista de 2019/2020, tem uma missão espinhosa aos pés do "papa títulos" da Champions, o Real Madrid, 14 vezes campeão.

De resto, nada de surpresas para as duas equipas. Voltam a estar juntas, desta vez nos oitavos-de-final, depois de terem se cruzado na época passada na fase de grupos. E no "placard" veio um empate. Vitória por 2-0 para o Real Madrid na Espanha e resposta à altura do RB Leipzig por 3-2 na Alemanha. E conseguirá o RB eliminar o Real Madrid?

Reencontro

O Borussia Dortmund vai defrontar o "velho conhecido" PSV, o líder do campeonato holandês. Os dois conjuntos já se defrontaram na fase de grupos da Liga dos Campeões na época 2002/03, com vitória do Dortmund na Holanda por 3-1 e um empate a uma bola em casa.

Por outro lado, será um encontro inusitado entre os antigo treinador do Borussia, Peter Bosz que atualmente comanda PSV.

Hans-Joachim Watzke, diretor do Dortmund, alerta que o PSV não será um adversário fácil. "Ninguém se deve iludir. O PSV é uma equipa de topo que ganhou todos os seus jogos no campeonato nacional, sem exceção. Isso diz-nos alguma coisa. Estamos ansiosos por estes jogos", disse, citado pelo site do clube.

Eric Maxim Choupo-Moting, autor do 2º golo do Bayern em Munique Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Bayern Munique com vida fácil

O Bayern de Munique procura regressar à final da Champions. Na fase de grupos saiu invicto. Com um total de cinco vitórias e um empate.

No mata-mata volta a defrontar a Lazio. Já assim foi na época 2020/21, que culminou com vitória dos bávaros, por 4-1 em Roma e 2-1 em Munique.

Em busca de vingança

O Porto, a única equipa de expressão portuguesa na prova, vai defrontar na fase de "morte súbita" o Arsenal da Inglaterra. A última vitória dos "gunners" nos oitavos-de- final da Champions League contra os portistas foi em 2009/10.

Naquele época, os dragões até entraram bem vencendo em casa por 2-1, mas viriam a "sucumbir" por 5-0 na Inglaterra, com um hat-trick de Bendtner.

Aqui estão todos os jogos dos oitavos-de-final:

FC Porto vs. Arsenal

Napoli vs. Barcelona

PSG vs. Real Sociedad

Inter Milão vs. Atlético de Madrid

PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund

Lazio vs. Bayern de Munique

Copenhanga vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Real Madrid