Liga dos Campeões | Oitavos de final: RB Salzburg "empata" Bayern Munique

Coman, depois de inúmeras tentativas, conseguiu ultrapassar o muro do RB Salzburgo perto do fim do jogo, para evitar a derrota.

"Não foi suficiente na primeira metade. O Salzburgo surgiu com contra-ataques perigosos. Controlamo-lo melhor no segundo tempo", disse o médio do Bayern, Joshua Kimmich.

Kingsley Coman fez o 1-1

O Salzburgo jogou pela primeira vez na fase eliminatória da Liga dos Campeões para e a equipa da casa não mostrou sinais de medo contra os hexacampeões europeus. Adamu, que entrou para o lugar do lesionado, Noah Okafor, elodiu Niklas Sule e enrolou uma tacada dentro do poste direito depois de uma longa bola de Mohamed Camara.

Adeyemi, alegadamente um alvo de transferência para a Bundesliga, quer do Bayern Munique, quer do rival, Borussia Dortmund, passou por Lucas Hernandez antes do americano e foi uma dor de cabeça constante para a defesa do Bayern Munique.

"No final, sabe a derrota. Mas 1-1 é algo que nos deve deixar orgulhosos e estamos prontos para o próximo jogo'', disse o craque alemão de 20 anos.

Sven Ulreich, na baliza do Bayern devido à lesão de Manuel Neuer, esteve a bom nível e não complicou na hora de decidir. O Bayern empurrou com força após o intervalo, fixando os jogadores da casa

e restringindo as suas oportunidades de contra-atacar. Coman obrigou uma boa defesa de Philipp Kohn aos 73 minutos e aos 90, empatou o jogo. O Bayern Munique recebe o Salzburgo para o segundo jogo, a 8 de março.

Inter Milão 0-2 Liverpool

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool

O Liverpool colocou um pé nos quartos de final da Liga dos Campeões com uma vitória por 2-0 na Inter de Milão, depois de um confronto difícil no San Siro.

Os golos de Roberto Firmino e Mohamed Salah no último quarto de hora deram ao Liverpool uma vantagem de liderança para a 2ª mão em Anfield, dentro de três semanas.

O resultado foi duro para o campeão italiano Inter, que dominou o jogo na primeira parte. No entanto, não conseguiram encontrar o seu caminho para o golo e foram castigados tardiamente por uma equipa dos "reds", que somou a sétima vitória consecutiva na Liga dos Campeões.

"Lugar difícil para jogar, uma equipa muito boa, difícil de quebrar e eu realmente gostei do ambiente e da multidão. Um bom resultado para levar para Anfield", disse Van Dijk.

"Penso que foi uma boa partida e devemos estar orgulhosos da forma como jogámos contra uma das melhores equipas do mundo. Durante 65-70 minutos merecemos ganhar", disse o treinador do Inter, Simone Inzaghi.