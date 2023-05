Manchester City e Real Madrid, quem vai à final com o Inter?

O Inter de Milão estará hoje de camarote, ou até mesmo no conforto do sofá, a assistir ao duelo de gigantes da Europa de futebol: Manchester City vs. Real Madrid. Quem passar vai à final de Istambul, a 10 de junho.

O Inter de Milão já garantiu, esta terça-feira (16.06), um lugar na final da Liga dos Campeões - 13 anos depois. Para esta façanha, o Internazionale Milano eliminou na semi-final o seu eterno reval, o AC Milan, com o agregado de 3-0.

Em pleno San Siro, o Inter deu "show de bola", nas duas mãos, contra um AC Milan que está numa verdadeira travessia do deserto esta época.

Com três troféus da Champions nas prateleiras (1963/4, 1964/5 e 2009/10), o Inter vai esta noite assistir de camarote ao grande embate entre o Manchester City e o Real Madrid.

City ou Real?

Esta noite, o mundo do futebol vai parar para ver o duelo de titãs das meias-finais da Liga dos Campeões edição 2022/23. Será o tudo ou nada para as duas equipas. Um autêntico acerto de contas entre os dois conjuntos que lutam pelo orgulho.

Trata-se de um jogo que os detalhes serão determinantes para decidir quem preenche a última vaga para a final em Istambul de 10 de junho.

Man City quer esquecer o passado

Depois do empate a uma bola no Santiago Bernabéu na semana passada, o City tem o jogo desta noite para tentar se vingar da eliminação da época passada também nas meias-finais, com a única diferença de hoje ter de decidir a eliminatória em casa.

Nesta época, o City não perde em casa há 14 jogos. Marcou 49 golos e sofreu apenas sete. A equipa de Pep Guardiola não quer nem de longe passar pelo mesmo cenário da eliminatória passada em que, com uma vantagem de 5-3 até ao minuto 90, viu Rodriguez estragar-lhe a festa, nos minutos finais, forçando a partida ao prolongamento e foi eliminada com o resultado de 6-5.

Vini Jr. e Rodrigo, a dupla "estraga prazeres" Foto: PA Images/IMAGO

Para evitar que o cenário da época passada, o técnico espanhol do City garante que já tem a ideia do que vai fazer, mas prefere manter a estratégia em segredo. Por outro lado, Pep Guardiola reconhece que esta noite será de fazer das tripas o coração, para tentar parar uma “equipa tão competitiva neste torneio [Liga dos Campeões]”, o Real Madrid.

O jogo desta quarta-feira (17.05) é "o mais importante desde que estou cá [Manchester], não podemos negar isso", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

A deslocação dos Merengues a Manchester também está rodeada de muito simbolismo. O Real Madrid apurou-se apenas duas vezes nas nove ocasiões em que não venceu em casa na primeira mão de uma eliminatória da competição. E isso aconteceu em 2000 e 2013, contra a equipa do Manchester United.

Enquanto isso, o Man City venceu as oito anteriores eliminatórias de competições da UEFA em que empatou fora a partida da primeira mão.

Superação ou consagração?

Já com o Barcelona campeão, o Real Madrid tem agora as setas todas apontadas para a defesa do título da Champions, fazendo disso uma tábua de salvação da época.

A turma de Carlo Ancelotti vai entrar com tudo para este jogo, defendem muitos analistas. Acredita-se que caso passe esta noite, o Real já terá um meio caminho andado para o 15º título da Liga dos Campeões.

Quem vencerá desta vez? Guardiola ou Ancelotti? Foto: Irina R. Hipolito/IMAGO

"Embora seja fora de casa, somos muito bons em finais, então espero que a equipa possa encarar as coisas dessa maneira, mesmo sendo o City o adversário", garante Thibaut Courtois, guardião do Real Madrid, para quem o jogo desta noite "vai ser difícil, isso é certo".

Por seu o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconhece o poderio do City, por isso promete algumas alterações na estratégia do jogo desta noite.

"Sabemos que será difícil. Mas isso poderá ajudar nos a estarmos no nosso melhor. Estamos extremamente motivados", disse o técnico, acrescentando: "Estamos muito próximos de conquistar algo importante como foi na época passada."

Enquanto isso, já praticamente mais uma vez campeão inglês, o City vai à busca de um sonho de todos os tempos. Por outro lado, será a coroação de Pep Guardiola, que há mais de 10 épocas não vence esta prova. A última vez que o espanhol venceu esta prova foi na época 2010/11, ao serviço do Barcelona.

Ainda assim, o técnico do Manchester City diz que não se sente muito pressionado. "Somos honrados por estar até esta fase. Direi aos meus jogadores para desfrutarem o jogo. Só precisamos ganhar este jogo para estar na final", conclui Guardiola.

Vinicius Jr. e Haaland disputam o trono de melhor da época Foto: D. Ramos/Getty Images/D. Thompson/AP/picture alliance

Earling Haaland vs. Vinicius Jr.

Este jogo tem muitos tantos atrativos. E claramente a disputa entre o norueguês Earling Haaland e o brasileiro Vinicius Jr. não passará despercebida.

Os dois atacantes estão na corrida pelo troféu da bola de euro.Mas também se batem pelo título de melhor marcador desta época da Liga dos Campeões. Neste quesito, o norueguês leva uma vantagem de cinco golos sobre o brasileiro (12/7).

Na lista dos melhores marcadores da presente época, Vinicius Jr. é o terceiro colocado, abaixo de Mohamed Salah do Liverpool já eliminado, com oito golos.

E Haaland é o líder. A par da Champions Haaland segue embalado, como o "matador" mor da presente época em todas as competições, tendo marcado 52 golos em 48 jogos pelo City.

Vinicius Jr. é o líder das assistências da Liga dos Campeões - 2022/23, com um total de seis.