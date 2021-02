Liga dos Campeões: Jogo entre Leipzig e Liverpool será na Hungria

Liga dos Campeões: As 16 melhores equipas da Europa

Borussia Mönchengladbach

Grande campanha do Mönchengladbach! Num grupo com "tubarões" como o Real Madrid e Inter Milão, ficou em segundo lugar, com destaque para as duas goleadas aplicadas ao Shakhtar Donetsk, 10-0 no agregado. O Mönchengladbach termina o grupo B com 16 golos marcados, o segundo melhor ataque da prova a par do Barcelona. É a primeira vez que se apura para os "oitavos" da Liga dos Campeões.