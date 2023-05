Inter e Manchester City na final de 10 de junho em Istambul

Ponto final. Acabou o suspense! O Manchester City é o adversário do Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, no dia 10 de junho em Istambul na Turqua, no Atatürk Olympic Stadium.

Noite mágica. O Etihad Studium se vestiu de gala para receber o embate de duas grandes equipas da atualidade: Manchester City e Real Madrid. O City é na atualidade a equipa que tem jogado o melhor futebol e o Real Madrid é o “Rei” da Liga dos Campeões.

O jogo desta quarta-feira (17.05), exigia dos jogadores pulmões calibrados ao mais alto nível. Frente a frente estavam duas equipas com todo seu arsenal para pronto atacar a única vaga para a final da Champions em Istambul a 10 de junho.

No final dos 90 minutos deu o Manchester City, vencendo a partida por 4 - 1, e passando a eliminatória com o agregado de 5 - 1. Numa noite de um verdadeiro "hino de futebol" dos Citizens sobre o Real Madrid.

Istambul, 18 anos depois volta a hospedar uma final da Champions League entre uma equipa italiana e inglesa. A última vez foi em 2005, entre o Liverpool e o AC Milan, ganha pelos ingleses.

Golos à moda “portuguesa” no Etihad

Nos primeiros 20 minutos só deu o Manchester City. Por duas ocasiões, o Thibaut Courtois evitou golos certos de Erling Haaland. Ufff! Que momentos de antologia futebolística.

Mas foi sol de pouca dura, porque aos 23 minutos, o “Dom”- Bernardo Silva recebeu uma assistência do Kevin De Bruyne e atirou a contar. Era 1 – 0, para o delírio dos adeptos do Manchester City. Atmosfera louca no Etihad.Que LOUCURA! O estádio quase ia abaixo!

Bernardo Silva bisou contra o Real Madrid Foto: Clive Brunskill/Getty Images

A reação dos Merengues chegou aos 35 minutos, com um tiro de fora da área do Toni Kroos, e a bola só parou na trave. O médio alemão ao serviço do Real Madrid provocou um susto aos adeptos dos Citizens.

No contragolpe, o despachante em serviço - Bernardo Silva, no minuto 36, voltou a fazer estragos nas contas do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. De cabeça a zona frontal da baliza, bisou na partida. 2 – 0 para os donos da casa e 3 – 1, no agregado.

Que noite para o português! Inacreditável a eficácia do 20 do Manchester City. Certamente, esta será uma noite que ficará crivada com letras douradas na hsitória do City e para o próprio Bernardo Silva.

Com 2 – 0 no placard, as duas equipas recolheram para o intervalo.

Sentença final

A segunda parte iniciou com o Real Madrid a tentar fazer pressão alta. Mas, sem muitos espaços para ultrapassar a defesa do Manchester City.

Aos 75 minutos, o Manchester City acabava por sentenciar a qualificação. Depois de um bate, rebate no interior da área adversária, a bola toca no Manuel Akanji e termina no fundo das redes a favor do Manchester City. Era 3 – 0, colocando os Citizens com em vantagem folgada no agregado 4 – 1.

Foto: Paul Ellis/AFP/Getty Images

Quando todo mundo já pensava que a festa estava terminada, o Alvarez que acabava de entrar ao jogo para o lugar do Haaland, deu o último golpe na goleada sobre o Real Madrid.

Depois de uma jogada de envolvimento, já com Courtois pela frente mandou a bola para as redes, fazendo o 4 – 0, deixando dos merengues incrédulos e boquiabertos.

Com este resultado termiou jogo, com o agregado final de 5 – 1. Grande vingança do City à eliminação da época passada.

Ponto final. Real era despachado em pleno Etihad Stadium em Manchester e caiu assim o sonho de transformar a Champions League como a tábua de salvação da época. E não será desta que os Merengues vão tentar o 15º título da Liga dos Campeões.

A vez do Guardiola?

Com esta passagem para a final, o técnico do Manchester City, Pepe Guardiola está muito perto de coroar a sua passagem pelo Etihad Stadium. Por estas bandas o espanhol de 54 anos, já venceu tudo o que tinha para vencer nas provas internas, com destaque para quatro Premier League. Agora apenas lhe falta a “olheruda”. E será desta vez? É o que veremos no dia 10 de junho.

Pepe Guardiola em busca do seu 3º troféu da Champions como treinador Foto: Carl Recine/Reuters

Para isso, terá o Manchester City vencer o Inter de Milão que marca a sua 6ª final da Liga dos Campeões. Os italianos já venceram três Champions (1963/4, 1964/5 e 2009/10).

Mas a única certeza é que essa será a sexta presença de Guardiola numa final, sendo três como treinador e duas como jogador. Ainda nesta época, Pepe Guardiola está à caminho de conquistar a tríplice: Liga Inglesa, Taça da Inglaterra e quem a Champions League.