Liga dos Campeões: Equipas alemãs procuram passar para os quartos de finais

Liga dos Campeões: Bayern confirma ser um sério candidato a revalidar o título

Sevilha 2 – 3 Borussia Dortmund

Com o bis de Erling Haaland, o melhor marcador da prova com 8 golos, o Dortmund mostrou outra cara na Liga dos Campeões. Com os três golos marcados no campo do adversário, os alemães estão bem confortáveis para o jogo da 2ª mão na Alemanha. Na Bundesliga as coisas não têm corrido bem ao Dortmund, que é o sexto classificado.