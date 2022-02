Liga dos Campeões: Duelos de gigantes nos oitavos de final

Arranca esta terça-feira (15.02) a fase do "mata-mata" nos oitavos de final da Liga dos Campeões europeus em futebol.

Para o pontapé de saída, há um embate de gigantes. O Parque dos Príncipes, em Paris, vai hospedar o duelo entre o PSG e o Real Madrid.

Os parisienses têm no seu plantel Neymar (ainda em dúvida devido a lesão) e Messi, dois jogadores com histórico de duelos contra o Real, aquando da sua passagem pelo Barcelona da Espanha.

Leonel Messi - Bola de Ouro 2021

Aliás, Leonel Messi (Bola de Ouro em 2021 pela France Football) "puxa" para si o título do segundo melhor marcador da história da Champions League com 125 golos.

Além disso, os holofotes estarão também focados em Sérgio Ramos. O central espanhol transferiu-se para o PSG em 2021 depois de vários anos representando os "merengues". E não deixará de ser interessante ver a postura de Kylian Mbappé. O atacante francês é tido pela imprensa desportiva como o "reforço certo" do Real Madrid para a próxima temporada.

Benzema e Vinícius Jr, as "feras" merengues

O PSG sabe que esta terça-feira terá a visita da equipa que mais títulos tem na Champions League, com 13 troféus.

Mesmo assim, o Real Madrid tem atravessado o deserto nas últimas épocas. O último troféu dos "merengues" foi na época 2017/18, vencendo na final o Liverpool (3-1).

O central do PSG Presnel Kimpembe desdramatiza os títulos do adversário: "Temos de estar prontos para fazer um grande jogo, especialmente se quisermos vencer uma equipa como o Real Madrid", disse citado pelo site da UEFA.

O Real Madrid conta com Karim Benzema, um dos quatro maiores artilheiros da Champions de todos os tempos, com 76 golos. O atacante será uma dor de cabeça para os centrais do PSG.

"É difícil defender [...] Karim, porque é muito inteligente na movimentação, no toque de bola e evita sempre situações de um contra um. É um avançado de classe mundial, como tal não vai ser um jogo fácil", antevê Kimpembe.

Karim Benzema tem 76 golos na Champions League

A par do francês, o ataque do Real Madrid conta com os préstimos de Vinícius Júnior, o brasileiro de 21 anos que tem sido uma das referências desta equipa.

Sporting vs. Manchester City

O campeão português Sporting vai receber no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o campeão inglês, Manchester City.

Há muito que os "leões" não andam nestas "lides". A última vez foi na época 2008/9, tendo sido eliminados pelo Bayern Munique.

Nesta terça-feira, a equipa portuguesa não terá tarefa fácil, pois estará diante de uma equipa que há quatro épocas passa para os quartos de final.

Sporting à procura da sua primeira passagem aos quartos de final

Este será o segundo confronto entre os "leões" e os "cityzens". O primeiro foi há cerca de 10 anos, nos oitavos de final da UEFA Europa League de 2011/12, numa eliminatória ganha pelo Sporting. Foi esse também o último triunfo leonino frente a uma equipa inglesa.

O treinador do Man. City, Pepe Guardiola, atira o favoritismo da partida para o seu lado: "Fizemos uma prova incrível até ao momento e estivemos em bom plano. Em Leipzig [na sexta jornada] não estávamos mentalmente preparados depois do apuramento, mas o resto [da campanha] correu bem. Todos os dias digo que temos que trabalhar muito para proveito próprio. É o que temos feito nos últimos anos e faremos isso novamente", diz Guardiola.

Na quarta-feira (16.02), o campeão austríaco RB Salzburg recebe o nove vezes campeão alemão, Bayern Munique. E o Inter de Milão receberá o Liverpool de Inglaterra.

UEFA oferece bilhetes aos finalistas

A UEFA anunciou na segunda-feira (14.02), na sua página de Internet, que vai oferecer 30 mil bilhetes gratuitos para as equipas finalistas das competições de clubes desta temporada.

UEFA oferece 30 mil bilhetes gratuitos

O maior número de acessos gratuitos vai para a final da UEFA Champions League - 10 mil bilhetes serão colocados à disposição dos adeptos, sendo 5.000 para cada equipa finalista.

A final da Champions League disputa-se a 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia.

Para a UEFA Europa League haverá 8 mil ingressos (4.000 para cada finalista) e a UEFA Europa Conference League e a UEFA Women's Champions League ficam com os restantes 12 mil ingressos.

De acordo com o presidente da organização, Aleksander Čeferin, esta oferta é uma recompensa aos adeptos pelo seu apoio ao futebol europeu durante a crise causada pela Covid-19.

"Os adeptos de futebol são a alma do jogo e pensámos que seria uma boa maneira de reconhecer as dificuldades que eles viveram nos últimos dois anos, tendo, ainda assim, apoiado as suas equipas e vivendo a sua paixão mesmo longe dos estádios", disse Aleksander Čeferin.

Para já, a UEFA recomenda que os ingressos sejam entregues aos adeptos "mais leais" às suas equipas, porque, no entender do líder da organização, eles "desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do futebol".