No meio de uma crise interna, com o treinador a prazo, o Inter MIlão foi a Lisboa "desfilar" a classe de Milão. Depois de já ter eliminado o FC Porto, o Inter parece estar a dar-se bem com as equipas portuguesas. Barella e Lukaku fizeram os golos do INter, perante um Benfica apático, a contrastar com os mais de 60 mil adeptos que encheram a Luz. O Benfica tem uma missão díficil em Itália.