Liga dos campeões: Buscam-se mais quatro candidatos para os quartos de finais

Liga dos Campeões: Dortmund, Liverpool, PSG e FC Porto nos quartos de finais

FC Porto

Os portistas foram a grande “surpresa” da fase. O conjunto português derrubou a poderosa Juventus, de Cristiano Ronaldo. No conjunto das duas mãos, as equipas empataram por 4, mas os dragões [alcunha do FC Porto], venceram no critério de desempate - marcaram mais golos fora de casa. Sérgio Oliveira foi o autor dos dois golos em Turim, que garantiram a passagem para os quartos de finais.