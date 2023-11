O líder do grupo C está a ter uma fase de grupos tranquila. Pode selar a qualificação para os oitavos de final perante o Sporting Clube de Braga. O Real Madrid, Sr. Liga dos Campeões, tem um jogador a atravessar um super momento desportivo: Jude Bellingham. Custou 100 milhões de euros proveninente do Borussia Dortmund e soma 13 golos em 13 jogos.