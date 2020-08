Liga dos Campeões: As duas últimas vagas para os quartos de final

Este sábado (08.08) é dia de decisões na Liga dos Campeões. Atalanta x PSG, RB Leipzig x Atlético Madrid e Manchester City x Olympique Lyon são as três partidas já conhecidas para os quartos de final. Bayern Munique (3) x (0) Chelsea e Barcelona (1) x (1) Napoli decidem os dois últimos lugares da "final-8" que se irá disputar em Lisboa, entre os dias 12 e 23 de agosto.

Bayern Munique (3) x (0) Chelsea

Foi um dos dois resultados mais desnívelados da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (Atalanta 4-1 Valência.)

A 25 de fevereiro, os octacampeões alemães foram a Stamford Bridge vencer o Chelsea por categóricos 0-3. Gnabry (2) e Lewandowski- o melhor marcador da prova com 11 golos em seis jogos - fizeram os golos da vitória para o Bayern Munique.

Mais de cinco meses depois, as duas equipas encontram-se em momentos competitivos diferentes. O Bayern Munique não tem um jogo oficial desde o dia 4 de julho, na altura, a final da DFB-Pokal (Taça da Alemanha), partida que venceu por 2-4 frente ao Bayer Leverkusen. Desde então, o Bayern Munique fez apenas um jogo amigável diante do Marselha, na passada sexta-feira (31.07), com vitória para os octacampeões alemães (Gnabry, aos 19 minutos).

Para o jogo da 2ª mão com o Chelsea, o Bayern Munique tem apenas duas baixas: os franceses Kinglsey Coman e Benjamin Pavard, ambos por motivos físicos. Já o Chelsea, para além da desvantagem de 0-3, não pode contar com oito jogadores, entre os quais Alonso, Jorginho, Willian, Christian Pulisic, Pedro e o capitão Azpilicueta. Os últimos três saíram lesionados da final da FA Cup (Taça de Inglaterra) no passado dia 1 de agosto, troféu perdido para o Arsenal por 2-1.

Barcelona (1) x (1) Napoli

Antoine Griezmann (foto) fez o 1-1 que dá vantagem ao Barcelona para a 2ª mão

Depois da conquista do tricampeonato ter ido por água abaixo, o Barcelona olha para a "Champions" como uma prova que pode "salvar" a época. O clube perdeu o campeonato para o Real Madrid, foi eliminado pelo Atlético Madrid nas meias-finais da Supercopa (Supertaça de Espanha) e foi derrotado pelo Athletic Bilbao nos quartos de final da Copa del Rey (Taça de Espanha).

Época para esquecer para o Barcelona, cuja estrela continua a ser Lionel Messi, que fez uma época, em termos de golos, ao nível dos "mortais". Em 42 jogos esta época, o astro argentino de 33 anos fez 30 golos - apenas dois na Liga dos Campeões - e 26 assistências. Desde 2008/09 que Messi não marcava, pelo menos, 40 golos numa só temporada (38 golos). Para a receção ao Napoli, o Barcelona não pode contar com nomes como Busquets, Ousmane Dembélé, Umtiti e Arturo Vidal.

Já o Napoli, que viveu um drama interno durante vários meses, já conquistou um troféu esta temporada. Na final da Taça de Itália frente à Juventus, a equipa napolitana venceu no desempate por grandes penalidades. No campeonato, o Napoli ficou àquem das expetativas, terminando a Serie A em 7º lugar, a pior classificação desde 2008/09 (12º).

Agora, para a Liga dos Campeões, visita Camp Nou com dois resultados possíveis para se apurar. Ganhar ou empatar, marcando pelo menos dois golos. Gennaro Gattuso, técnico do Napoli, conta com todo o plantel à disposição para a visita a Camp Nou. Destaque para Arkadiusz Milik. O avançado polaco é o melhor marcador do Napoli, esta temporada, com 14 golos em 34 jogos. Na Liga dos Campeões, o melhor marcador é Dries Mertens. O avançado belga de 33 anos leva seis golos em sete jogos na prova.

O Napoli ainda não perdeu esta temporada na "Champions". Três vitórias e quatro empates. Em termos históricos, o Napoli nunca chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Das duas vezes que passou a fase de grupos da prova, perdeu nos "oitavos" para o Chelsea (2011/12) e Real Madrid (2016/17).