Liga dos Campeões | 1ª jornada: Alemães e portugueses arrancam a "meio-gás"

Até 2019, o Union Berlin não sabia o que era jogar na Bundesliga. Passados quatro anos, estreou-se na Liga dos Campeões e logo no maior e mais histórico palco do futebol europeu: Santiago Bernabéu. A muralha bem montada do Union caiu apenas aos 90+4, quando Jude Bellingham fez o 1-0 e derrubou aquela que seria uma estreia histórica para a equipa de Berlim.