Liberdade de expressão em Moçambique

"Parece que Moçambique se está a tornar o curral do Ruanda", diz Adriano Nuvunga

Adriano Nuvunga condena a possível detenção do jornalista ruandês Ntamuhanga Cassien. Para o ativista, as autoridades em Maputo podem ter executado uma ordem internacional em troca de favores no conflito em Cabo Delgado.