A liberdade de expressão é um direito que permanece ameaçado em Angola pelas elites políticas.

Para a Amnistia Internacional, a liberdade de expressão em Angola continua a ser colocada em causa, apesar dos "sinais iniciais de progresso". Segundo esta organização não-governamental, as forças policiais e de segurança de Angola continuam a fazer detenções discricionárias, sendo que muitos dos casos de prisão arbitrária, detenção, tortura e maus-tratos são perpetrados contra manifestantes pacíficos. De acordo com a Amnistia Internacional, a liberdade de expressão e de reunião pacífica são reprimidas neste país africano, apesar dos sinais de melhoria após a ascensão de João Lourenço a Presidente da República, sucedendo no final de 2017 a 38 anos de liderança de José Eduardo dos Santos.