A Libéria, oficialmente República da Libéria, é uma república presidencialista localizada na África Ocidental. A sua capital é Monróvia.

A Libéria faz fronteira ao norte com a Serra Leoa e Guiné-Conacri, a leste com a Costa do Marfim e a sul e oeste com o Oceano Atlântico. A língua oficial é o inglês, que convive com outras 16 línguas nacionais faladas pelas diversas etnias que compõem o país. A Libéria foi fundada e colonizada por escravos americanos libertados entre 1820 e 1822. Estes colonos criaram um grupo de elite na sociedade da Libéria, e, em 1847, fundaram a República da Libéria. Joseph Jenkins Roberts, que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, foi o primeiro presidente do país. Um golpe militar em 1980 marcou o início de um período de instabilidade que levou a duas guerras civis no país. O país é membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO - ECOWAS).