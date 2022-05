Lewandowski: "Provavelmente foi o meu último jogo pelo Bayern Munique"

Oito anos depois, Robert Lewandowski deixa no ar o desejo de sair do Bayern Munique: "Provavelmente, foi o meu último jogo pelo Bayern Munique". Estas foram as palavras do avançado polaco de 33 anos após o empate (2-2) frente ao Wolfsburg, numa partida a contar para a 34ª e última jornada da Bundesliga 2021/22.

Robert Lewandowski pediu para sair do Bayern Munique

"Tem contrato até junho de 2023”

Esta afirmação de Robert Lewandowski voltou a criar dúvidas na cabeça dos adeptos da equipa decacampeã da Alemanha, mas o presidente, Herbert Hainer, parece não ter esse problema.

"Tem contrato até 30 de junho de 2023 e jogará pelo clube até lá", afirmou o dirigente máximo do Bayern Munique ao canal televisivo alemão "Sport1”. É de conhecimento público que Robert Lewandowski rejeitou a última proposta de renovação do Bayern Munique. Ou seja, o avançado polaco, a partir de 2023, é um jogador livre de negociar e assinar por qualquer outro clube, algo que não tira o sono ao presidente do Bayern Munique.

"Lewandowski disse que temos de encontrar uma solução para ambas as partes e o Bayern é uma das partes. Ele tem o direito de não querer prolongar o contrato. Aliás, ele juntou-se ao clube também como jogador livre. Um acordo não pode ser unilateral, é para isso que servem os contratos", rematou o dirigente máximo do Bayern Munique.

Real Madrid é um namoro antigo

Os dados estão agora do lado de Lewandowski e num clube que queira negociar com o Bayern Munique. O avançado polaco de 33 anos está avaliado em 50 milhões de euros e o Bayern não deverá facilitar um acordo abaixo dos 40 milhões de euros.

Lewandowski jogou no Dortmund entre 2010 e 2014

A vontade de Lewandowski procurar um novo desafio não é recente. Já em 2019, houve um "namoro" entre o Real Madrid e o avançado polaco. Nunca chegou a haver uma proposta formal do clube espanhol, mas foi tornado publico que houve uma reunião entre dirigentes e o jogador.

A maior estrela da Bundesliga desde 2010

A história de Lewandowski no Bayern Munique e na própria Bundesliga, é histórica e entrará para os livros do futebol alemão. Chegou à Alemanha em 2010, pela porta do Borussia Dortmund. Proveniente do Lech Poznan da Polónia, Lewandowski chegou ao Dortmund a troco de cerca de cinco milhões de euros. Em cinco anos pelo Borussia Dortmund, Lewandowski marcou 103 golos em 187 jogos e conquistou duas Bundesliga. Jogou ainda uma final da Liga dos Campeões em 2013 frente ao Bayern, que a equipa da Baviera venceu por 2-1.

Em 2014, a custo zero, Lewandowski trocou o Dortmund pelo Bayern Munique. Não é o primeiro jogador a "saltar" entre clubes rivais, mas um dos melhores de sempre a fazê-lo. De 2014 até à data (16.05.2022), o avançado polaco conquistou oito títulos da Bundesliga, três Taças da Alemanha, cinco Supertaças e o maior título de todos, a Liga dos Campeões. Em 2020, num Bayern invencível, venceu todos os jogos da "Champions" e Lewandowski foi o melhor marcador da competição, com 15 golos.

Lewandowski foi eleito o melhor do mundo em 2020 e 2021

"The Best”!

Na Bundesliga, é o maior goleador da última década, ao marcar 312 golos em 383 jogos (Borussia Dortmund e Bayern Munique) e foi o melhor marcador do campeonato alemão em sete épocas (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022). Em 2021, entrou para a história depois de bater o recorde máximo de golos numa época (41), batendo um recorde que perdurava desde 1972 e que pertencia ao já falecido, Gerd Müller.

Em 2020 e 2021, atingiu o topo mundial a título individual. Foi considerado, pela FIFA, o melhor jogador do Mundo por dois anos consecutivos. Esta época, terminou 2021/22 com um registo de 50 golos e sete assistências em 46 jogos. Karim Benzema parece ser o favorito a conquistar a Bola de Ouro da "France Football”, mas Lewandowski estará certamente no pódio. Atítulo de curiosidade, Lewandowski marca, pelo menos, 40 golos por época, desde 2015/16. Sete épocas consecutivas…