Levar as crianças de volta à escola no norte da Nigéria

No norte da Nigéria, metade de todas as crianças não frequentam a escola. Uma ONG no Estado de Kano está a tentar mudar isto. A campanha #GiveNorthEducation exorta a comunidade local e o Governo a darem às crianças uma oportunidade na educação.