Leila Gonçalves, a sapateira que quer inspirar outras mulheres

Leila Gonçalves é uma das poucas mulheres sapateiras de Cabo Verde. Quer inspirar e empoderar outras mulheres no país. Antes de entrar nesta profissão, estudava direito numa universidade da Cidade da Praia. Mas devido a dificuldades financeiras surgidas com a morte do pai, que também era sapateiro e que financiava os seus estudos, acabou por desistir do curso.