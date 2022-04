Lavrov confirma: Começou a grande batalha da Rússia por Donbass

"A operação na Ucrânia Oriental visa, como já anunciado, a libertação completa das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Esta operação vai continuar, a próxima fase desta operação especial está a começar", disse Sergei Lavrov, numa entrevista ao canal de televisão India Today, transmitida pelo seu departamento.

"E, parece-me, será um momento importante nesta operação especial", acrescentou o ministro, o primeiro alto funcionário russo a confirmar publicamente que começou a grande batalha da Rússia pela região de Donbass.

O chefe da diplomacia russa também assegurou que a Rússia não tem qualquer intenção de mudar "o regime" na Ucrânia.

"Não vamos mudar o regime na Ucrânia, já falámos sobre isto muitas vezes. Queremos que os ucranianos decidam por si próprios como querem viver", disse, apesar de ter justificado a ofensiva na Ucrânia no início da campanha militar com a "desnazificação" do país vizinho e referindo-se em várias ocasiões ao "regime nazi" de Kiev.

Soldados ucranianos na linha da frente em Donbass

Rússia confirma ataques

Moscovo anunciou hoje que fez dezenas de ataques aéreos e disparos de mísseis contra o leste da Ucrânia durante a noite. "Dezenas de mísseis de alta precisão, das forças russas neutralizaram 13 fortificações das unidades ucranianas", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia em comunicado.

A mesma nota refere que está a concentrar tropas na cidade de Sloviansk, região de Donetsk. A Rússia efetuou centenas de disparos de mísseis de artilharia no sul e no leste da Ucrânia, desde segunda-feira (18.04) à noite.

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, anunciou que a Rússia lançou uma "grande ofensiva" no leste do país, marcando uma nova fase da invasão.

"Podemos afirmar que as tropas russas começaram a batalha (para tomar) o Donbass sendo que se esteve a preparar há muito tempo. Uma grande parte do Exército da Rússia está mobilizado para esta ofensiva", declarou o chefe da Estado, numa mensagem transmitida hoje pela rede social Telegram.