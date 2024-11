Líderes mundiais reagem à vitória de Trump nos EUA

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse esta quarta-feira que confia que o seu país e os Estados Unidos continuarão a sua relação de trabalho "bem-sucedida" para promover a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico, na sequência da eleição de Donald Trump como 47.º Presidente dos EUA.

"Parabéns Donald Trump pela sua eleição como Presidente dos EUA. A Alemanha e os EUA têm uma longa e bem-sucedida história de trabalho conjunto para promover a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazê-lo para o benefício dos nossos cidadãos", escreveu o político social-democrata na rede social X.

O chefe do governo alemão conversou no início da manhã com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para manter "consultas estreitas" sobre a vitória de Trump, segundo declarou seu porta-voz, Steffen Hebestreit.

"Vamos trabalhar para uma Europa mais unida, mais forte e mais soberana neste novo contexto. Cooperando com os Estados Unidos e defendendo os nossos interesses e os nossos valores”, escreveu Macron sobre sua conversa por telefone com Scholz.

Também a União Europeia (UE) felicitou Donald Trump pelos resultados. Na sua conta na rede social X, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lembrou a "aliança duradoura e um vínculo histórico" entre a UE e os Estados Unidos da América (EUA).

"Como aliados e amigos", escreveu ainda, os europeus esperam "continuar a cooperação construtiva" com os EUA, ressalvando que a UE se manterá como um parceiro "forte, unido e soberano ao mesmo tempo que defende o sistema multilateral baseado em regras”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou, também na rede social X, que a UE e os EUA irão "trabalhar em conjunto numa agenda transatlântica forte que continue a dar resultados" para os 800 milhões de cidadãos de ambos os blocos.

A líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, assegurou que a UE está pronta para colaborar com Washington e para "manter os laços transatlânticos fortes, enraizados nos nossos valores partilhados de liberdade, direitos humanos, democracia e mercados abertos".

Já o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, considerou que a vitória de Trump deverá contribuir para manter a Aliança forte.

Numa mensagem divulgada na rede social X, Rutte referiu que a liderança de Trump, que regressa à Casa Branca depois de um primeiro mandato (2017-2021), "será novamente fundamental para manter a nossa Aliança forte". "Estou ansioso para trabalhar novamente com ele na promoção da paz através da força, através da NATO", referiu ainda.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitou o candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, pela sua "impressionante vitória" eleitoral e expressou a esperança de trabalhar com ele para a paz.

"Aprecio o compromisso de Trump com o princípio da 'paz através da força' nos assuntos internacionais. (...) Espero que possamos pôr isto em ação em conjunto", disse o líder ucraniano.

Donald Trump, 78 anos, já reivindicou a vitória nas eleições de terça-feira, embora os resultados finais ainda não tenham sido confirmados oficialmente

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, confia que Trump contribuirá para travar as guerras em Gaza e na Ucrânia.

"Ele [Donald Trump] espera que as relações entre a Turquia e os EUA sejam reforçadas e que as crises e as guerras regionais e globais acabem, em particular a questão palestiniana e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia", escreveu Erdogan.