Líderes do leste europeu visitam Kiev para reforçar apoio ao povo ucraniano

Rússia - Ucrânia: Uma cronologia das relações que levaram a guerra à Europa

2008

Na cimeira de Bucareste, a NATO concorda em iniciar o processo de adesão da Ucrânia e da Geórgia. "Acordámos hoje que estes países se tornarão membros da NATO", lê-se na declaração da cimeira. Na mesma cimeira, o Presidente russo, Vladimir Putin (na foto), avisou que as relações com o Ocidente dependeriam do respeito pelos interesses do seu país.