Líderes africanos acordam processo de paz reforçado na RDC

Líderes da África Oriental vão promover um processo de paz no leste da República Democrática do Congo, com uma nova "matriz" de iniciativas e a ratificação do cessar das hostilidades pelo exército congolês e o M23.

O acordo foi alcançado numa cimeira extraordinária que teve lugar no sábado (04.02), em Bujumbura, no Burundi, com a presença de chefes de Estado de países da África Central e Oriental e que teve por objetivo discutir a situação de segurança no leste da República Democrática do Congo (RDC).

Numa declaração ratificada pelo Presidente congolês democrático, Félix Tshisekedi, e pelo seu homólogo ruandês, Paul Kagamé, em representação dos dois países em conflito, os presentes na cimeira apelaram mais uma vez à "cessação mediata das hostilidades por ambas as partes" e o fortalecimento "do processo político" para negociar o encerramento definitivo das hostilidades.

Cessação definitiva do conflito

Os chefes de Estado informaram ainda sobre a reunião, a ter lugar dentro de uma semana, dos líderes militares dos países envolvidos, com o objetivo de "recomendar uma matriz apropriada para a aplicação" dos futuros termos da cessação definitiva do conflito na região do Kivu do Norte.

Os dirigentes africanos ratificaram também o seu apoio ao roteiro da paz concluído em Luanda, Angola, em julho de 2022, para resolver a crise diplomática aberta depois de o presidente da RDCongo ter acusado o seu homólogo do Ruanda de apoiar a ofensiva liderada pelo Movimento 23 de Março (M23) na região, acusações que o Ruanda rejeita de forma categórica.

Na província congolesa do Kivu do Norte, o grupo rebelde M23 apoderou-se de grandes territórios ricos em minerais e continua a avançar.

Além dos Presidentes do Burundi, Evariste Ndayishimiye, da RDC e do Ruanda, participaram nesta cimeira os chefes de Estado queniano, William Ruto, ugandês, Yoweri Museveni, e da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan.

"Atrocidades cruéis"

O encontro aconteceu logo após a visita do Papa Francisco a Kinshasa, onde condenou "atrocidades cruéis" no leste da RDC.

Vários grupos armados operam há décadas neste território, muitos dos quais desde as guerras regionais que eclodiram nos anos de 1990 e 2000.

O M23, um grupo predominantemente de etnia tutsi, tem vindo a assumir territórios perto de Goma desde novembro de 2021. E a RDC acusa o Ruanda de apoiar este grupo, o que é corroborado por especialistas da ONU e de países ocidentais, mas negado por Kigali.

Aumento das tensões

A Comunidade da África Oriental (EAC, composta por sete países) criou no ano passado uma força militar regional de manutenção da paz para o leste da RDC, com as primeiras tropas a chegarem a Goma em novembro. Estes militares estão autorizados a usar a força contra o M23, embora ainda não o tenham feito.

As tensões na zona aumentaram no final de janeiro, quando as forças ruandesas abriram fogo contra um caça congolês que, segundo eles, violou o espaço aéreo do Ruanda, o que Kinshasa considerou "um ato de guerra".

O ex-Presidente queniano Uhuru Kenyatta, mediador da EAC na crise na RDC, disse estar preocupado com a "deterioração acentuada" da situação no Kivu do Norte.