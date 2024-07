Política Estados Unidos

Líderes africanos condenam tentativa de assassínio de Trump

Lusa

14/07/2024 14 de julho de 2024

Líderes de países africanos como a África do Sul e Etiópia condenaram hoje a tentativa de assassínio do candidato presidencial norte-americano Donald Trump durante um comício de campanha na Pensilvânia, no sábado.