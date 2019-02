Líder da RENAMO exonera secretário-geral e outros dirigentes

A exoneração de Manuel Bissopo surge a par de outras alterações no elenco do partido, numa altura em que o líder da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) se prepara para falar aos militantes sobre a "revitalização" da estrutura, num encontro de quadros marcado para esta segunda-feira (18.02), em Maputo.

A decisão de Ossufo Momade consta de um despacho datado de sexta-feira, a que a Lusa teve agora acesso. O despacho que formaliza a saída de Manuel Bissopo não explica as motivações da decisão, nem indica outra pessoa para as funções.

Manuel Bissopo ocupava o lugar de secretário-geral desde 2012 e foi candidato derrotado à presidência da RENAMO no VI Congresso do partido, realizado em janeiro, e que reconduziu Ossufo Momade - líder interino anunciado dois dias depois da morte do histórico presidente Afonso Dhlakama, a 03 de maio de 2018.

Outras mudanças

Num outro despacho, Ossufo Momade exonerou igualmente o chefe do Estado-maior e outros três oficiais do braço armado do partido, que foram transferidos da base da Gorongosa para antigas bases nas províncias de Manica e Tete.

Ossufo Momade foi eleito presidente no VI congresso da RENAMO, em janeiro

Desde que foi eleito presidente da RENAMO, Ossufo Momade já afastou cinco delegados provinciais em Tete, Manica e Sofala (centro), Gaza (sul) e Cabo Delegado (norte). Foram também exonerados os delegados distritais da Ilha de Moçambique (Nampula) e da cidade da Beira (Sofala).

Na cidade da Beira, diversos militantes boicotaram uma conferência provincial, na última semana, para empossamento de novos órgãos indicados pelo presidente do partido, tendo eleito órgãos paralelos.

Moçambique tem eleições gerais marcadas para 15 de outubro, as primeiras em que os governadores provinciais vão ser eleitos, resultado de acordos estabelecidos entre o Governo e o principal partido da oposição, que aspira assim a ter acesso ao poder nalgumas regiões.