A Líbia é um país do Magrebe, no Norte da África, banhado pelo mar Mediterrâneo a norte. A sua maior cidade e capital é Trípoli. Bengasi ou Bengazi é a segunda maior cidade e capital da região da Cirenaica.

A Líbia faz fronteira com o Egito a leste, com o Sudão a sudeste, com o Chade e o Níger a sul e com a Argélia e a Tunísia a oeste. Em 2011, com a revolução da Primavera Árabe e uma intervenção militar internacional liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o antigo líder do país, Muammar al-Gaddafi, foi deposto e morto por milícias locais depois de 40 anos no poder. A seguir, a Líbia atravessou um processo de reconstrução política, mergulhada numa guerra civil entre grupos étnicos fortemente armados que clamam pelo poder.