Líbia recupera 62 corpos de migrantes vítimas de naufrágio no Mediterrâneo

As equipas de resgate líbias anunciaram ter recuperado os corpos de 62 imigrantes vítimas de um naufrágio ocorrido na quinta-feira ao largo de Khoms, cidade localizada a 120 quilómetros a oeste da capital líbia, Tripoli.

"As unidades do Crescente Vermelho líbio [organização federada com a Cruz Vermelha Internacional] conseguiram recuperar 62 corpos de migrantes", afirmou, em declarações à agência noticiosa France Presse (AFP), um responsável daquela organização, identificado como Abdel Moneim Abou Sbeih.

Cerca de 145 pessoas foram resgatadas após o naufrágio de quinta-feira (25.07)

Cerca de 145 pessoas foram resgatadas após um naufrágio, que envolveu mais do que uma embarcação, ocorrido na quinta-feira (25.07) no Mediterrâneo central, rota que sai da Argélia, Tunísia ou Líbia em direção à Itália e a Malta. Pelo menos 110 pessoas estão dadas como desaparecidas, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Pior tragédia do ano no Mediterrâneo

Na quinta-feira, o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, classificou este naufrágio como "a pior tragédia" registada, até à data, este ano no Mediterrâneo.

Na rede de microblogging Twitter, o secretário-geral das Nações Unidas diz-se "horrorizado com as notícias de que cerca de 150 pessoas morreram num naufrágio ao largo da costa da Líbia". "Precisamos de rotas seguras, legais, para migrantes e refugiados. Cada migrante em busca de uma vida melhor merece segurança e dignidade", frisa António Guterres.

Os serviços migratórios líbios indicaram que pelo menos 350 pessoas, incluindo mulheres e crianças, estavam a bordo das embarcações envolvidas no naufrágio de quinta-feira. Os migrantes são oriundos, entre outros países, da Eritreia, Egito, Sudão e Líbia.

Entre os sobreviventes resgatados, pelo menos uma dúzia foram transportados para um hospital em Khoms, enquanto os restantes foram transferidos para diferentes centros de detenção, incluindo para o centro de Tajoura, localizado nos arredores da capital líbia e perto das linhas da frente dos combates travados entre fações rivais, segundo contaram à agência norte-americana Associated Press (AP) fontes oficiais que falaram sob a condição de anonimato.

Centro de detenção em Tajoura foi atingido por um ataque aéreo que fez mais de 50 mortos e mais de uma centena de mortos

Este sábado (27.07), a marinha marroquina anunciou ter resgatado 242 imigrantes que tentavam atravessar o mar Mediterrâneo em direção a Espanha. Os migrantes oriundos da África Subsaariana viajavam em vários botes insufláveis quando tiveram dificuldades no Estreito de Gibraltar, informou a agência de notícias oficial do Marrocos (MAP) na sexta-feira (26.07) à noite. A marinha marroquina forneceu aos migrantes cuidados médicos e transportou-os de volta para Marrocos.

Insegurança constante dos migrantes

No passado dia 03 de julho, o centro de Tajoura foi atingido por um ataque aéreo que fez mais de 50 mortos e mais de uma centena de mortos.

Antes deste naufrágio, a OIM tinha indicado, na semana passada, que pelo menos 426 pessoas tinham morrido desde o início do ano durante a travessia da rota central do Mediterrâneo.

Apesar da insegurança registada na Líbia, o país tornou-se nos últimos anos uma placa giratória para centenas de milhares de migrantes que tentam fugir de conflitos e da instabilidade verificados em outras regiões de África e do Médio Oriente e tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo.

Território imerso num caos político e securitário desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011 e devido a divisões e lutas de influência entre milícias e tribos, a Líbia tem sido um terreno fértil para as redes de tráfico ilegal de migrantes e de situações de sequestro, tortura e violações.