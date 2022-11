Moçambique

Kuvaninga: Uma editora de livros "amiga" do meio ambiente

Lançar novos talentos da literatura em Moçambique e promover a sustentabilidade são alguns dos objetivos da editora Kuvaninga, que significa "iluminar", em português. As capas dos livros são feitas a partir de materiais reciclados e as obras contam com a coordenação editorial e revisão linguística de especialistas.