Kun Agüero inconsolado abandona o futebol aos 33 anos

É oficial. Sergio Kun Agüero pendurou as chuteiras aos 33 anos devido a um problema cardiovascular. Inconsolado e em lágrimas, começou por dizer que "tinha de parar de jogar futebol" e que estava muito grato pela carreira que teve.

"Esta conferência de imprensa serve para informar que decidi deixar de jogar futebol. É um momento muito difícil. Em primeiro lugar está a minha saúde. Sabem o porquê de ter tomado esta decisão, por causa do problema que sofri há um mês, um mês e pouco. Estive rodeado de grandes profissionais. Fiz todos os possíveis para ver se tinha alguma esperança de poder jogar, mas não havia muita. Estou muito orgulhoso da minha carreira".

O antigo avançado do Man City, que se tornou o melhor marcador da história do clube durante a sua década nos "Citizens", foi subsequentemente diagnosticado com arritmia cardíaca.

O quadro cardiológico de Agüero é mais complicado do que o inicialmente previsto. As ressonâncias e os testes de esforço a que foi submetido nos últimos dias parecem indicar uma patologia "incompatível com a prática do futebol profissional". O facto de já ter tido um episódio semelhante quando tinha 12 anos não ajuda a um diagnóstico positivo.

Agüero em partida pela seleção argentina em 2011

"Desconforto no peito"

Kun Agüero sentiu um "desconforto no peito" durante um jogo com o Alavés, da Liga espanhola, no dia 30 de outubro, que o obrigou a ser substituído. Saiu pelo próprio pé num cenário de grande preocupação e foi levado para o hospital onde fez os primeiros exames.

No dia 2 de novembro, o Barcelona informou que o jogador "foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico" por um conhecido cardiologista (Josep Brugada) e que ficaria de fora da competição pelo menos "nos próximos três meses" para avaliar a eficácia do tratamento e evolução da doença. Agora sabe-se que as arritmias podem ser malignas.

Agüero jogou no Atlético de Madrid, antes de rumar ao Manchester City, onde conseguiu estatuto de lenda ao, entre muitos troféus, ter conquistado o título de melhor marcador da história do clube. Terminada a etapa, Agüero rumou a Barcelona, mas disputou somente cinco jogos devido a problemas físicos.

O agora ex-jogador de 33 anos marcou 427 golos e ganhou 20 grandes troféus, incluindo a Copa América de 2021 durante o último verão. Pela seleção argentina somou 101 internacionalizações (41 golos) e conquistou dois Mundiais sub-20, uns Jogos Olímpicos e uma Copa América.