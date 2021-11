Kumba Ialá

Kumba Yalá ou simplesmente Ialá foi um político guineense e presidente da República da Guiné-Bissau de fevereiro de 2000 a setembro de 2003.

Nascido numa família de agricultores em Bula, região do Cacheu, em março de 1953, Ialá tornou-se na adolescência militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Na altura, o PAIGC lutava à mão armada contra o domínio colonial português. Estudou Teologia na Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e depois filosofia. Em Bissau, estudou Direito. Poliglota, falava português, crioulo, castelhano, francês e inglês e podia ler em latim, grego e hebraico. Trabalhou ainda como professor de Filosofia. Em 1991, Kumba Yalá foi expulso do PAIGC. Em 1992, fundou o seu partido Partido da Renovação Social (PRS). Tornou-se Presidente da República da Guiné-Bissau em fevereiro de 2000, tendo sido deposto por um golpe militar, três anos depois, em setembro de 2003. Candidatou-se em várias eleições seguintes, mas nunca obteve a maioria necessária para voltar a ser Presidente. Morreu em abril de 2014, em Bissau, vítima de uma paragem respiratória fulminante.