Kofi Annan: Morre o antigo secretário-geral da ONU

O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e vencedor do prémio Nobel da Paz, o ganês Kofi Annan, morreu este sábado (18.08), aos 80 anos, segundo confirmaram fontes da família à imprensa.

Na conta oficial do Twitter de Annan, seus familiares publicaram uma mensagem na qual confirmaram que a morte aconteceu após o ex-secretário-geral passar por tratamento num hospital da Suíça.

No entanto, a família de Annan não divulgou a doença que acometeu o antigo líder das Nações Unidas e pediu "privacidade neste momento de luto".

"Com grande tristeza, a família Annan e a Fundação Kofi Annan anunciam que Kofi Annan, antigo secretário-geral da ONU e prémio Nobel da Paz, se foi em paz neste sábado, 18 de agosto, após uma curta doença", explicaram os familiares no Twitter.

"A sua esposa, Nane, e os seus filhos, Kojo, Ama e Nina, estiveram ao seu lado durante os seus últimos dias", acrescenta a mensagem.

"Amigo e mentor"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou Kofi Annan, como "uma força que guiou o bem". "De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável", afirma António Guterres em comunicado.

Segundo Guterres, Kofi Annan "nunca deixou de trabalhar para manter vivos os princípios da Carta das Nações Unidas", acrescentando que "o seu legado será sempre uma inspiração para todos".

António Guterres (esq.), então alto comissariado da ONU para os refugiados, com o então secretário-geral Kofi Annan (2005)

António Guterres disse ainda "estar orgulhoso" de poder chamar ao antigo secretário-geral da ONU amigo e mentor. "Foi uma pessoa a quem sempre pude pedir um conselho. Ele ofereceu a todos um espaço de diálogo, um lugar onde os problemas se podem resolver e onde se procura o caminho para um mundo melhor", refere.

"Uma perda para o mundo"

O alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, disse que ficou abalado com a morte de Annan. "Kofi foi o melhor exemplo da humanidade, o epítome da decência humana e graça. Em um mundo agora cheio de líderes que são tudo menos isso, nossa perda, a perda do mundo se torna ainda mais dolorosa", afirmou Hussein.

A eurodeputada Ana Gomes também lamentou a morte de Kofi Annan, dizendo tratar-se de um homem corajoso e honesto, com quem trabalhou no processo de independência de Timor Leste.

Kofi Annan, "um corajoso, honesto e decisivo secretário-geral da ONU! O mundo sente tremendamente a tua falta", escreveu a socialista portuguesa na rede social Twitter, sobre a morte do prémio Nobel da Paz de 2001.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU, também divulgou a notícia e lamentou "a perda de um grande homem, um líder e um visionário". "Uma vida bem vivida, uma vida que merece ser celebrada", acrescentou a instituição em sua conta do Twitter.

"Filho do Gana"

Na terra natal de Annan, a sua morte também foi lamentada. O Governo e o povo do Gana "estão profundamente tristes com a notícia da morte de um dos nossos maiores compatriotas", disse o Presidente Nana Akufo-Addo, no Twitter.

O ex-Presidente John Dramani Mahama afirmou que "Kofi Annan viveu bem e trabalhou pela paz global, segurança e desenvolvimento sustentável em tempos muito difíceis. Um orgulhoso filho do Gana e de África".

Kofi Annan ao lado de Nelson Mandela, na África do Sul (1997)

Uma vida a servir

Annan manteve-se em atividade até os seus últimos dias, liderando a delegação da ONG The Elders, fundada por Nelson Mandela, que esteve no Zimbabué durante o processo eleitoral no final de julho.

O primeiro líder subsaariano da ONU entrou na organização em 1962 e foi ascendendo nas fileiras da organização até chegar ao cargo de secretário-geral em 1997, função que desempenhou até 2006.

Enquanto esteve à frente da organização, iniciou um programa para reformar a instituição e impulsionou o apoio da comunidade internacional à África e à luta contra a SIDA.

Em 2001, Annan foi galardoado com o Nobel da Paz junto à ONU por "seu trabalho por um mundo melhor organizado e mais pacífico".