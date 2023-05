Kiev afirma que forças russas reduziram atividade em Bakhmut

O porta-voz do Comando Oriental do Exército ucraniano, Serhiy Cherevaty, afirmou este sábado (27.05) que é possível observar na região de Bakhmut uma "redução da dinâmica" da atividade russa devido às numerosas baixas sofridas na batalha pelo controle dessa cidade do leste da Ucrânia.

Nos últimos dias têm ocorrido entre um e três pequenos combates por dia, "muito menos do que nos meses anteriores", afirmou Cherevaty à emissora pública "Suspilne", ressaltando que Moscovo tem perdido mais de cem homens por dia na região.

"Essas declarações de [Yevgeny] Prigozhin, não importa o quanto ele se vanglorie, são em geral uma capitulação tácita do grupo criminoso", acrescentou, referindo-se ao anúncio do chefe do Grupo Wagner de que as suas unidades em Bakhmut serão substituídas por tropas regulares russas.

Cherevaty declarou ainda que em algumas posições as unidades ucranianas conseguiram avançar entre 350 e 400 metros no último dia.

Há uma semana, o Grupo Wagner anunciou a captura de Bakhmut, mas as forças ucranianas garantiram que ainda controlam uma pequena parte dos subúrbios do sudoeste da cidade.

A batalha por Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk, começou em agosto do ano passado e Kiev diz que já custou a vida de cerca de 100.000 soldados russos até o momento.

Moscovo tem perdido mais de cem homens por dia na região de Bakhmut, diz Kiev Foto: RIA Novosti/SNA/IMAGO

Dois mortos em ataques em solo russo

Duas pessoas morreram este sábado na Rússia em ataques em regiões fronteiriças com a Ucrânia, segundo as autoridades locais. O território russo enfrenta uma série de ataques sem precedentes.

"Uma pessoa morreu. Era um guarda de segurança de uma empresa da cidade. No momento do ataque, ele estava na rua", disse o governador da região de Belgorod, Viatcheslav Gladkov no Telegram.

Segundo o governador, dois adolescentes, uma menina de 15 anos e um rapaz de 17 anos também ficaram feridos neste ataque à aldeia de Chebekino, muito perto da fronteira ucraniana, e foram transportados para um hospital pediátrico.

Outra pessoa ficou ferida, mas não hospitalizada, de acordo com Gladkov.

O governador disse ainda que os ataques na região causaram danos nas linhas de energia, além de terem atingido "duas grandes empresas", causando um incêndio.

A região de Belgorod, junto da fronteira com a Ucrânia, foi alvo no início desta semana de uma incursão armada a partir do território ucraniano, reivindicada por russos anti-Kremlin, e desde então tem sido alvo de ataques regulares.