Karina Gomes

Com narrativas sensíveis e humanizadas, Karina já ganhou ou foi finalista de seis prémios jornalísticos, entre eles, o Prémio Allianz Seguros de Jornalismo (Brasil).

Além de ser jornalista multimédia da DW desde 2013, trabalhando para a DW África e DW Brasil, Karina também participa na coordenação geral do programa educativo multimédia da DW África - "Aprender de Ouvido", distribuído em seis línguas. Em 2017, criou dois produtos inéditos de comunicação para a DW - a coluna "Alemanices" e a série de vídeos "Alemanha em 1 minuto".

Mestre em Direitos Humanos e Democratização pelo Global Campus of Human Rights (Veneza, Itália) e pela Universidade de Graz (Áustria), Karina é também consultora em políticas públicas nas áreas de direitos humanos e desenvolvimento sustentável, tendo atuado na UNESCO, em Paris, e no Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos aos Níveis Local e Regional, em Graz. Em 2020, lançou o livro "Implementando os Direitos Humanos e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável nas Cidades: Questões-Chave e Exemplos", do qual é co-autora, no 10º Fórum Mundial Urbano (ONU-Habitat), em Abu Dhabi.