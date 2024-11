Kamala Harris vs. Donald Trump: Estado a estado, voto a voto

Arrancou a contagem de votos em todo o país. Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona e Pensilvânia são decisivos. Quem chegar a 270 votos no Colégio Eleitoral, será o 47º Presidente dos EUA.

Algumas assembleias de voto em Indiana e Kentucky encerraram às 18:00 locais, as primeiras nas eleições presidenciais norte-americanas, que opõem a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

As restantes assembleias de voto nos 50 estados e no Distrito de Columbia encerrarão por fases nas próximas sete horas, sendo o Alasca a última, às 21:00 locais.

O encerramento das assembleias de voto varia consideravelmente, porque existem seis fusos horários diferentes no território continental dos Estados Unidos, Alasca e Havai, e cada estado tem a sua própria lei eleitoral com horas específicas de abertura e encerramento.

Uma hora após o fecho das primeiras urnas, às 19:00 locais, seguem-se a Geórgia, Carolina do Sul, Vermont e Virgínia, e meia hora mais tarde a Carolina do Norte, Ohio e Virgínia Ocidental.

Os resultados que sejam conhecidos a partir dessa hora na Geórgia e da Carolina do Norte (chamados de 'swing-states', dado a possibilidade de vencerem democratas ou republicanos), bem como nas zonas rurais da Virgínia, fornecerão as primeiras pistas sobre o comportamento do eleitorado nestas eleições.

A maior parte dos estados do país - 32 mais o Distrito de Columbia - fecharão as portas das assembleias de voto mais tarde.

As assembleias de voto em Montana, Nevada e Utah encerrarão às 03:00 GMT de quarta-feira, enquanto as assembleias de voto na Costa Oeste (Califórnia, Oregon, Washington e Idaho) encerrarão às 04:00 GMT de quarta-feira.

As últimas a encerrar serão as assembleias de voto do Havai e do Alasca.

A maioria das atenções está virada para os sete 'swing-states' que vão decidir as eleições de hoje: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Na Geórgia, a maioria das assembleias de voto encerrará às 19:00 locais. No entanto, devido a ameaças de bomba hoje em quatro secções de voto nos condados de Gwinnett, Clayton e Fulton, na área de Atlanta, estas secções poderão encerrar mais tarde.

Na Pensilvânia, a maioria das assembleias de voto encerrará às 21:00 locais, embora no condado de Cambria, um reduto de Trump, as assembleias de voto permaneçam abertas até às 22:00 locais devido a problemas com as máquinas de contagem.

A Carolina do Norte concluirá a votação às 18:30 locais, enquanto o Michigan, o Arizona e o Wisconsin, com fusos horários diferentes, encerrarão às 02:00 GMT.

O Nevada será o último 'estado-chave' a encerrar as suas assembleias de voto, às 03:00 GMT.

Os resultados na maior parte dos Estados não demorarão muito tempo a chegar, mas nos estados-chave, onde se prevê que os resultados sejam muito próximos, poderá demorar várias horas ou mesmo dias até que se projete um vencedor.

Isto pode levar a uma situação semelhante à das últimas eleições de 2020, quando o vencedor, o democrata Joe Biden, só foi conhecido quatro dias depois.

As sondagens refletem uma corrida particularmente renhida entre a candidata democrata presidencial e vice-presidente de Joe Biden, Kamala Harris, e Donald Trump (2016-2020).

A nível nacional, Harris tem uma vantagem de pouco mais de um ponto percentual, com 48% de apoio, contra 46,8% para o ex-presidente, segundo a média das sondagens do 'site' FiveThirtyEight.

Cerca de 240 milhões de pessoas poderão votar nas eleições de hoje, que determinarão quem será o 47.º Presidente da história dos Estados Unidos. Mais de 82 milhões de eleitores já votaram antecipadamente.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o Presidente é escolhido por sufrágio indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 "grandes eleitores", representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 "grandes eleitores".