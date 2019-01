Justiça sul-africana adia decisão sobre caso Chang

Uma juíza do Tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, adiou para esta quarta-feira (09.01) a decisão sobre se o deputado e antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang deverá ser libertado sob caução, antes da Justiça decidir sobre a sua extradição para os Estados Unidos da América.

A informação foi confirmada pelo correspondente da DW em Joanesburgo, Milton Maluleque. Chang foi ouvido em tribunal esta terça-feira (08.01) depois de ser detido a 29 de dezembro, na África do Sul, quando se preparava para viajar para o Dubai.

Chang é acusado nos EUA de lavagem de dinheiro e fraude financeira.

À porta do tribunal, cidadãos moçambicanos a viver na África do Sul pediram a extradição de Chang para os EUA.

Segundo o magistrado judicial Sagra Subroyen, citado pela agência noticiosa Lusa, a apresentação do caso pelos procuradores foi adiada para lhes dar tempo de prepararem a intervenção, no âmbito do pedido de extradição apresentado pelas autoridades norte-americanas.

Antes da audição, a defesa sul-africana do ex-governante disse à agência de notícias Lusa que estava confiante na libertação de Chang, sob caução.

Em declarações na segunda-feira, o advogado sul-africano Rudi Krause, que lidera a equipa de defesa, sustentou que Chang deveria "aguardar em liberdade os procedimentos da extradição para os Estados Unidos", porque as autoridades norte-americanas ainda não completaram o processo.

Além do antigo ministro das Finanças moçambicano, a investigação que está a ser realizada pela justiça norte-americana levou à detenção de outros três antigos banqueiros do Credit Suisse, em Londres, e de um intermediário libanês da Privinvest, no aeroporto de Nova Iorque.

(em atualização)