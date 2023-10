Conflitos Níger

Junta: Nigerinos vão ditar futuras relações com França

Lusa

01/10/2023 1 de outubro de 2023

Os nigerinos vão ditar as "futuras relações com França", frisa o novo homem forte do Níger, uma semana após o Presidente francês ter anunciado a saída do embaixador e das tropas francesas do país.