Juízes pedem explicações a Joel Leonardo - imprensa

Juízes conselheiros do Tribunal Supremo de Angola deram um prazo de 48 horas para que o presidente do órgão de justiça, Joel Leonardo, explique os escândalos de corrupção, noticia o Novo Jornal.

O Novo Jornal refere que a informação veio à tona depois de uma reunião dos juízes conselheiros do Tribunal Supremo (TS), realizada na quinta-feira (02.03), "para analisar a situação das várias denúncias e acusações" contra Joel Leonardo.

Foi então assinada uma resolução solicitando a presença do juiz para prestar esclarecimentos a esse respeito, no prazo de 48 horas, escreve o Novo Jornal, citando que as informações lhe teriam sido fornecidas por "uma fonte daquela corte suprema".

Ainda conforme a fonte, a reunião terá sido presidida "por uma das juízas venerandas mais antigas [do TS] e contou com a presença de quase todos os juízes", tendo apenas um dos magistrados se oposto à decisão.

Caso não obtenham resposta, os juízes poderão solicitar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial o afastamento do presidente do Supremo, acrescenta a fonte.

Entretanto, o Presidente João Lourenço, que nega a existência de uma crise institucional no seio da Justiça angolana, "diz desconhecer o envolvimento de Joel Leonardo em atos ilícitos", escreve ainda o Novo Jornal.

UNITA quer Joel Leonardo fora to Supremo

Na quarta-feira (01.03), a UNITA defendeu que o presidente do Tribunal Supremo de Angola deveria ser o próximo a demitir-se, depois da presidente do Tribunal do Tribunal de Contas, Exalgina Gambôa, ter renunciado ao cargo.

Em entrevista à DW, Mihaela Webba, deputada do maior partido da oposição em Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), afirmou que, face aos escândalos associados ao presidente do TS, está mais do que na hora de Joel Leonardo deixar o cargo.

"Em nome da transparência, do bom nome da instituição que dirige, deveria também colocar o seu lugar à disposição" declarou Webba à DW.